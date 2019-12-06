Advertisements
Advertisements
Advertisements

بريانكا تشوبرا: الطريق من بوليوود إلى هوليوود لم يكن مفروشا بالورود

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت بريانكا تشوبرا أنها تبذل كل جهودها لتغوص في الشخصية التي تؤديها بغض النظر عن جنسيتها أو عرقها.

وقالت في محاورة معها أجراها الأديب والإعلامي نجيب عبد الحق على هامش الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: "أنا هندية من رأسي إلى أخمص قدمي، أتحدث بمختلف لهجات الهند وثقافتي هي الثقافة الهندية/ لكني أزيح كل هذا جانبا عندما أمثل، أسلوبي في التمثيل حتما ليس محدودا بعرقيتي“.

وبعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000، دخلت تشوبرا عالم السينما من خلال عملها في الفيلم الهندي ”البطل: قصة حب جاسوس“ (ذا سباي: لاف ستوري أوف إيه سباي) عام 2003 للمخرج آنيل شارما لتلعب بعد ذلك أدوار البطولة في عدد من أشهر الأفلام الهندية وتتحول إلى نجمة شباك.

وعن انتقالها من بوليوود إلى هوليوود، تقول تشوبرا إن الطريق أمامها لم يكن مفروشا بالورود.

وقالت ”صناعة الترفيه ليست عالما يسهل دخوله. عملت بلا كلل لأثبت أنني ممثلة جادة. ولعل أكثر ما ساعدني هو ثقتي بنفسي وعدم شعوري بالرهبة“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هندية ممثلة فنانة بوليوود بريانكا تشوبرا

أخبار تهمك

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 7 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم:3 مفاجأت سارة للبرسا قبل الكلاسيكو طلب مفاجيء من نجم البلوجرانا وتصريح مثير من ميسي وطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 5 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 21 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. هدية توخيل التي ستقلب موازين الميركاتو في البيرنابيو وانسحاب بيريز من الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصورة الأولى لـ نيك جوناس مع والدة بريانكا تشوبرا

الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم بريانكا تشوبرا الجديد

بريانكا تشوبرا وخطيبها يقضيان عطلتهما الصيفية في المكسيك (صور)

شاهد.. فستان بريانكا تشوبرا بحفل زفافها الذي لفت أنظار الجميع (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:51 م

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status