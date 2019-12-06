بريانكا تشوبرا: الطريق من بوليوود إلى هوليوود لم يكن مفروشا بالورود





أكدت بريانكا تشوبرا أنها تبذل كل جهودها لتغوص في الشخصية التي تؤديها بغض النظر عن جنسيتها أو عرقها.





وقالت في محاورة معها أجراها الأديب والإعلامي نجيب عبد الحق على هامش الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: " أنا هندية من رأسي إلى أخمص قدمي، أتحدث بمختلف لهجات الهند وثقافتي هي الثقافة الهندية/ لكني أزيح كل هذا جانبا عندما أمثل، أسلوبي في التمثيل حتما ليس محدودا بعرقيتي“.





وبعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000، دخلت تشوبرا عالم السينما من خلال عملها في الفيلم الهندي ”البطل: قصة حب جاسوس“ (ذا سباي: لاف ستوري أوف إيه سباي) عام 2003 للمخرج آنيل شارما لتلعب بعد ذلك أدوار البطولة في عدد من أشهر الأفلام الهندية وتتحول إلى نجمة شباك.





وعن انتقالها من بوليوود إلى هوليوود، تقول تشوبرا إن الطريق أمامها لم يكن مفروشا بالورود.





وقالت ”صناعة الترفيه ليست عالما يسهل دخوله. عملت بلا كلل لأثبت أنني ممثلة جادة. ولعل أكثر ما ساعدني هو ثقتي بنفسي وعدم شعوري بالرهبة“.



