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الوطنية للتدريب: "الدول تريد نقل سر صنعة منتديات الشباب من مصر"
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد صالح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم هو تجربة مصرية خالصة 100%، يقوم بها الشباب المصري بالكامل.
وأشار "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك دول تحاول استنساخ تجربة مؤتمرات الشباب من مصر، وتنفذها في بلدانهم، معقبا: "الدول عايزة تعرف سر صنعة منتديات شباب العالم ومؤتمرات الشباب".
وأضاف أنهم يلتقون في دورات إعداد القادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب بشباب "زي الورد"، مؤكدًا أن نماذج الشباب التي تستطع تنظيم منتدى مثل منتدى شباب العالم عندما يتم الاستعانة بهم في منصب ما سيثبتوا كفاءة لوجود خبرات متراكمة لديهم تمكنهم من التفاعل مع المجتمع وقضاياه في الداخل والخارج.
وأشار "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن هناك دول تحاول استنساخ تجربة مؤتمرات الشباب من مصر، وتنفذها في بلدانهم، معقبا: "الدول عايزة تعرف سر صنعة منتديات شباب العالم ومؤتمرات الشباب".
وأضاف أنهم يلتقون في دورات إعداد القادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب بشباب "زي الورد"، مؤكدًا أن نماذج الشباب التي تستطع تنظيم منتدى مثل منتدى شباب العالم عندما يتم الاستعانة بهم في منصب ما سيثبتوا كفاءة لوجود خبرات متراكمة لديهم تمكنهم من التفاعل مع المجتمع وقضاياه في الداخل والخارج.
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