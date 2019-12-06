أحمد فيلو يفتح قلبه لـ حمو بيكا في مهرجان "أهلا بالمعارك" عبر يوتيوب

طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وفيلو وبيدو مهرجانًا شعبيًا جديدًا بعنوان "أهلا بالمعارك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصل المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، تفاعل ملحوظ من الجمهور.





ومهرجان "أهلا بالمعارك"، غناء حمو بيكا وأحمد فيلو وبيدو ومن كلمات إسلام المصري، توزيع موسيقي غيجو الدخلاوي.





وتقول كلمات المهرجان..





"أيام بتفوت علينا احنا استوينا يا دينا مالك، الناس باصين على المال ولا حد قال ربك يبارك، مبقاش ينفع يمين، ومحطوطين جوا المهالك علشان مش نافعه طيبتي يبقى أهلا بالمعارك".





يذكر أن حمو بيكا، قدم اعتذارًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد اقتحامه للنقابة المهن الموسيقية، على إثر رسوبه في امتحان القبول بالنقابة، ولم يتمكن من الحصول على تصاريح لإحياء حفلات بمصر.







