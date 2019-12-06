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خبير أمن معلومات يحذر من رسائل خطيرة عبر "واتساب" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
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واتساب
واتساب
هدى عبدالرازق
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كشف وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، أن لو هناك مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات، فإن حجم المعلومات والبيانات المتوفرة عنه إذا أراد طبعها ستحتاج إلى 400 ورقة.

وأشار "عبد المقصود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه لابد من وجود تشريعات تحمي تداول المعلومات، وتمنع تداول الشائعات، محذرا من الأرقام التي ترسل لمستخدمي "الواتساب" أخبار من رقم يبدأ بـ "1+" حيث أنه من جهة خارج مصر، وقد تتضمن أخبار كاذبة، معقبا: "رقم دولي يتكلم عن شأن محلي ليه.

وكشف أنه لو تم الضغط على رابط استقبله المستخدم على "الواتساب" وبمجرد ضغطة تم تحويله على "الفيسبوك"، فأن هذا يعني أن الرابط سيتمكن من السيطرة على الحساب والنشر والاشتراك في مجموعات دون معرفة المستخدم.
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الكلمات المفتاحية

واتساب رسائل واتساب خبير أمن معلومات

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