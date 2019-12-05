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الجيش اليمني يعلن مقتل قائد ميليشيا الحوثي و9 من مرافقيه في صعدة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:47 م
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بوابة الفجر
الفجر
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كشف الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، عن مقتل قائد ميليشيا الحوثي في جبهة باقم بمحافظة صعدة، مع 9 من مرافقيه، وأسر إثنين آخرين.

وأكد قائد محور أزال في الجيش اليمني العميد ياسر الحارثي، على أن القيادي الحوثي وتسعة من مرافقيه قتلوا، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم محافظة صعدة.

وقال قائد محور أزال بالجيش اليمني، إن المدعو المرتضى علي الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش في مديرية باقم.

كما أشار العميد الحارثي، إلى أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وذكر قائد محور آزال، أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيات على مثلث باقم، مجز، الصفراء؛ حيث تم نصب كمين لهم، مما أدى إلى مصرع قائد العملية "المرتضى الشريف" ومرافقيه، لافتا إلى مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيا تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.

وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.

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