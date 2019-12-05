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تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع مسؤولي جماعة طريق جديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:49 م
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اللقاء
اللقاء
ماريان ناجى
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استقبل مساء اليوم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية مسؤولي جماعة طريق جديد أثناء زيارتهم لمصر، لعمل رياضة روحية مع أعضاء النشاط الرسولي بدير الآباء اليسوعيين بكينج ماريوت.

دار اللقاء حول روحانية النشاط الرسولي وسبل التعاون مع الايبارشية من أجل تدعيم الشركة والخدمة، وتم التركيز على أهمية التكوين الشخصي للعائلات والشباب بجانب باقي الأنشطة.

كما أقيمت اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري، فعاليات ثاني أيام الصلاة من أجل الدعوات، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة لمرحلة الشباب والخريجين.

بدء اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأب بولس جرس راعي الكاتدرائية، والأب جورج سامي منشط الدعوات، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، كما ألقي الأب جورج سامي كلمة العظة والتي تمحورت حول الدعوات موضحًا كيفية اكتشاف الدعوة والتي تكمن في سماع صوت الله، موكدا أن الإنسان لن يستطيع سماع صوت الله وسط الانشغال بشهوات العالم.

وعقب نهاية صلاة القداس عرض كل من الأب يوسف أسعد، والشماس الإكليريكي ميشيل ألفي، والأب جورج سامي خبراتهم مع الدعوات، كما تضمن اليوم عرض لفيديو عن الدعوات من إعداد شمامسة الكلية الإكلريكية.

كما تم عرض نبذة تتضمن شرح ثمار الإيبارشية البطريركية لعام ٢٠١٩، ثم اختتم اليوم بالصلاة.
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الكلمات المفتاحية

جماعة طريق جديد القديس أنطونيوس الصلاة من أجل الدعوات الإيبارشية الأنبا باخوم

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