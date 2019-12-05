موعد مباراة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم وكيفية مشاهدتها مجانًا.. تردد القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي بث مباشر

يدخل فريق الأهلي اختبارًا إفريقيًا صعبًا عندما يصطدم بضيفه فريق الهلال السوداني اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2019، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.





شهدت الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي، خسارة الأهلي خارج ملعبه أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1-0، بينما فاز الهلال السوداني بنتيجة 2-1 على حساب فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.





ويتصدر الهلال والنجم الساحلي ترتيب المجموعة ولكل منهما 3 نقاط، بينما بقي الأهلي وبلاتينيوم ستارز بدون رصيد بعد الخسارة في الجولة الأولي من دور المجموعات.





حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الاهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي "محمود وحيد".

الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.

الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.





يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة والناقل الرسمي لمباريات بطولات الاتحاد الإفريقي، حيث تذاع مباراة اليوم عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويوفر موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي بروابط بث مباشر تناسب جميع السرعات وبجودة فائقة.