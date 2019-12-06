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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-12-2019
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك بعد أن ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0703 جنيهًا للشراء 16.1926 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3183 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9134 جنيهًا للشراء 53.3337 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3751 جنيهًا للشراء 4.4087 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2825 جنيهًا للشراء 2.3003 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0703
|
16.1926
|
يورو
|
17.8268
|
17.9641
|
جنيه إسترليني
|
21.1084
|
21.2755
|
فرنك سويسري
|
16.2622
|
16.3893
|
100 ين ياباني
|
14.7570
|
14.8734
|
ريال سعودي
|
4.2852
|
4.3183
|
دينار كويتي
|
52.9134
|
53.3337
|
درهم اماراتي
|
4.3751
|
4.4087
|
اليوان الصيني
|
2.2825
|
2.3003
سلة العملات الرئيسية:
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017.
وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.
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