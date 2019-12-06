أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-12-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك بعد أن ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0703 جنيهًا للشراء 16.1926 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3183 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.9134 جنيهًا للشراء 53.3337 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3751 جنيهًا للشراء 4.4087 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2825 جنيهًا للشراء 2.3003 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0703 16.1926 يورو 17.8268 17.9641 جنيه إسترليني 21.1084 21.2755 فرنك سويسري 16.2622 16.3893 100 ين ياباني 14.7570 14.8734 ريال سعودي 4.2852 4.3183 دينار كويتي 52.9134 53.3337 درهم اماراتي 4.3751 4.4087 اليوان الصيني 2.2825 2.3003



سلة العملات الرئيسية: ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو 0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017.

وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.







