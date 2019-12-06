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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 6-12-2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك بعد أن ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0703 جنيهًا للشراء 16.1926 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8268 جنيهًا للشراء 17.9641 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1084 جنيهًا للشراء 21.2755 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2622 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7570 جنيهًا للشراء 14.8734 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2852 جنيهًا للشراء 4.3183 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.9134 جنيهًا للشراء 53.3337 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3751 جنيهًا للشراء 4.4087 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2825 جنيهًا للشراء 2.3003 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0703

16.1926

يورو

17.8268

17.9641

جنيه إسترليني

21.1084

21.2755

فرنك سويسري

16.2622

16.3893

100 ين ياباني

14.7570

14.8734

ريال سعودي

4.2852

4.3183

دينار كويتي

52.9134

53.3337

درهم اماراتي

4.3751

4.4087

اليوان الصيني

2.2825

2.3003


سلة العملات الرئيسية:
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنحو  0.12 بالمئة أمام العملة الأوروبية اليورو ليسجل 84.42 بنس لليورو، وهو أعلي مستوى منذ مايو 2017. 

وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الإمريكي بنحو 0.42 بالمئة ليسجل 1.3159 دولار وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.



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