تصريح صادم من هنا الزاهد بعد زواجها (فيديو)

قالت الإعلامي هنا زاهد، إنها مرت بالكثير من الأحداث بعد زفافها، متابعة: "أنا ماشوفتش يوم عدل بعد فرحي، وأحمد بيقولي أنا مش عارف إيه إللي بيحصلنا ده في إيه".



ولفتت "الزاهد"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الخميس، إلى أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد فهمي عدم نشر صورهم في شهر العسل، متابعة: "أول 3 أيام في شهر العسل مروا حلوين، وهو كان عاملي مفاجآت، بعدها أول ما ركبت الطيارة حسيت إن ضهري بيوجعني ومش عارفة أقعد".



واستكملت الفنانة المشهورة: "الطيارة أول ما طلعت فضلت أصوت وأصرخ من التعب، كنت حاسة إن ضهري وكتافي بيتقطعوا، وسخنت واحمريت، وماكنش في أي دكاترة على الطيارة، لما وصلنا سينجابور وقعت على الأرض وفضلت أصرخ من الوجع، أنا كنت بشوف الحاجات دي في الأفلام بس، وروحت المستشفى والدكتور قال عندي حصوات على المرارة، ولازم أشيلها"، معلقة: "قولت لأحمد إنت فقعتلي مرارتي".

