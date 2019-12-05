عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مي فاروق تتألق في حفلها على مسرح "قصر المانسترلي" (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:31 م
Advertisements
مي فاروق
مي فاروق
يارا أحمد
Advertisements
تألقت الفنانة مي فاروق، منذ قليل، علي مسرح "قصر المانسترلي" في اولى سلسلة حفلات أم كلثوم و والمهرجان تابع للمركز الدولي للفنون و قامت بغناء اشهر أغاني أم كلثوم ابرزهم أنت عمري والف ليلة ويامسهرني، وتألقت بفستان يحمل اللون الازرق .

وكانت قد احيت مؤخرا أحدث حفلاتها الغنائية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يومي22 و23 نوفمبر الماضي ، على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية. وقمت مي فاروق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، إلى جانب عدد من مختارات من مؤلفات الطرب العربي، لعدد من نجوم الغناء، منهم الفنانة فايزة أحمد، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها التي تلاقي قبولا كبيرا لدى الجمهور السعودي. 

يذكر أن مي فاروق تعتبر واحدة من أشهر المطربات، خلال الساحة الفنية، بدأت مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت عضوة بفريق كورال الأطفال التابع لدار الأوبرا المصرية، وشارت مع المايسترو سليم سحاب في عدد من الحفلات، وكانت أولى الحفلات التي شاركت فيها في سن الثامنة من عمرها، قدمت عددا من الحفلات، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، وغنت عددا من أغاني المسلسلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مي فاروق

أخبار تهمك

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 13 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بأوبرا إسكندرية ودمنهور (صور)

مي فاروق تتألق بأغاني أم كلثوم في أبوظبي (صور)

مي فاروق تغني روائع أم كلثوم في الأوبرا 22 فبراير

غدًا.. مي فاروق ضيفة حفل سليم سحاب بدار الأوبرا

22 و23 نوفمبر.. مي فاروق تقابل جمهورها بالسعودية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status