مي فاروق تتألق في حفلها على مسرح "قصر المانسترلي" (صور)





وكانت قد احيت مؤخرا أحدث حفلاتها الغنائية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك يومي22 و23 نوفمبر الماضي ، على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، بمشاركة الأوركسترا العربية الوطنية. وقمت مي فاروق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، إلى جانب عدد من مختارات من مؤلفات الطرب العربي، لعدد من نجوم الغناء، منهم الفنانة فايزة أحمد، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها التي تلاقي قبولا كبيرا لدى الجمهور السعودي.





يذكر أن مي فاروق تعتبر واحدة من أشهر المطربات، خلال الساحة الفنية، بدأت مشوارها الفني في سن صغير، حيث كانت عضوة بفريق كورال الأطفال التابع لدار الأوبرا المصرية، وشارت مع المايسترو سليم سحاب في عدد من الحفلات، وكانت أولى الحفلات التي شاركت فيها في سن الثامنة من عمرها، قدمت عددا من الحفلات، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، وغنت عددا من أغاني المسلسلات.

تألقت الفنانة مي فاروق، منذ قليل، علي مسرح "قصر المانسترلي" في اولى سلسلة حفلات أم كلثوم و والمهرجان تابع للمركز الدولي للفنون و قامت بغناء اشهر أغاني أم كلثوم ابرزهم أنت عمري والف ليلة ويامسهرني، وتألقت بفستان يحمل اللون الازرق .