موعد مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الرجاء

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره نظيره الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقوده الحكم جانى سيكازوي.





موعد مباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي

يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيف ثقيل على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





ويذكر أن فيتا كلوب تلقي هزيمة خارج ملعبه الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما تلقي أيضا فريق الرجاء أيضا هزيمة على ملعبه من فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد.



