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موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم 6 / 12 / 2019 في الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة إنتر ضد روما بث مباشر inter vs roma

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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مباراة إنتر ميلان وروما
مباراة إنتر ميلان وروما
عبدالقادر عرابي
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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء الغد الجمعة نحو ملعب سان سيرو، لمتابعة مباراة إنتر ميلان وضيفه روما، في قمة مواجهات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ويسعى نادي إنتر ميلان المتصدر لتعزيز صدارته بالفوز على فريق روما، فيما يسعى الجيالوروسي لتحقيق الفوز، والإقتراب أكثر من مناطق الصدارة.

ويعاني النيرادزوري من عدة إصابات خاصة على مستوى خط الوسط، بإصابة نيكولو باريلا وستيفانو سينسي وأليكسيس سانشيز، لكن كونتي يعول على الثنائي الخطير روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان ضد روما
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كونتي مباراة روما بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: دييجو جودين – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار
خط الوسط: أنطونيو كاندريفا – بورخا فاليرو – ماتياس فيسينو – مارسيلو بروزفيتش – كريستيانو بيراجي.
خط الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة إنتر ميلان
بينما من المتوقع أن يبدأ باولو فونسيكا المدبر الفني لروما المباراة وفق التشكيل التالي:
حراسة المرمى: باو لوبيز
خط الدفاع: دافيدي سانتون – جيانلوكا مانشيني – كريس سمولينج – أليكسندر كولاروف
خط الوسط: أمادو دياوارا – لورينزو بيليجريني – جوردان فيرتو
خط الهجوم: جنكيز أوندير – إيدين دزيكو – دييجو بيروتي

ترتيب روما وإنتر ميلان قبل مواجهة الجولة 15
ويتصدر إنتر ميلان ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مطارده يوفنتوس، فيما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد روما والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة مساء الغد الجمعة 6 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عصام الشوالي، وبصافرة الحكم الإيطالي جيانباولو كالفيرسيي.
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