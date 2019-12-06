أسعار الذهب اليوم الجمعة 6/12/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.69 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.47 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.24 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,364 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.69 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 670.47 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 766.24 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,364 جنيه.









أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 755 إلى 758 عيار 22 692 إلى 695 عيار 21 661 إلى 663 عيار 18 567 إلى 568 عيار 14 441 إلى 442 عيار 12 378 إلى 379 الاونصة 23.494 إلى 23.565 الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304 الكيلو 755.429 إلى 757.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.24جنيه 47.48 $ سعر الذهب عيار 22 702.39جنيه 43.52 $ اسعار الذهب عيار 21 670.47جنيه 41.54 $ اسعار الذهب عيار 18 574.69جنيه 35.61 $ سعر الذهب عيار 14 446.69جنيه 27.69 $ سعر الذهب عيار 12 383.12جنيه 23.74 $ سعر الذهب عيار 9 287.34جنيه 17.80 $ اسعار أوقية الذهب 23,830 جنيه 1,477 $ اسعار جنيه الذهب 5,364 جنيه 332.34 $ اسعار كيلو الذهب 766,237 جنيه 47,476 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 ديسمبر 766.24 670.39 574.69 446.97 383.12 4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35 3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00 2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78 1 ديسمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 30 نوفمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71 29 نوفمبر 795.34 664.44 569.51 442.95 379.71 28 نوفمبر 754.87 660.52 566.16 440.34 377.43 27 نوفمبر 754.68 660.36 566.36 440.23 377.34 26 نوفمبر 758.09 663.34 568.58 442.22 379.04







أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1483.10 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1476.93 دولار للأوقية.











