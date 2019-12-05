إيساف يدخل عالم المهرجانات الشعبية ويقدم "صحبك اللي يجيب في سيرتك" مع علاء ففتي

قدم نجم إستار اكادمي إيساف، بصحبة نجم المهرجانات الشعبية علاء فيفتي، مهرجان شعبي بعنوان "صحبك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على تفاعل ملحوظ من الجمهور وعشاق الثنائي.

تفاصيل مهرجان "صحبك"





مهرجان "صحبك"، غناء إيساف وعلاء فيفتي، ومن كلمات كلمات، شناوي وفانتا، توزيع موسيقي رامي المصري، وتقول كلماته: "صحبك اللي يجيب في سيرتك ويعيبك ولا عمره سلكلك، علشان القرش هيقلب قرش في ثانيه ياعم ويكلك، ياصاحبي قلبي مات ومن زمان راميه كل اللي عدى مني مش شاغل نفسي بيه، واي حد هيزاولني انا هدوس عليه، لو هتمشي معنديش قلب من الصحاب انا قلت هربي كلب".



