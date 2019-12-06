Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مذهلة في تطوير المتحف المصري الكبير (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
Advertisements
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عيسى زيدان، مدير ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير سيكون تحفة معمارية نادرة، وسيكون الحدث الثقافي الأثري الأبرز في القرن الحادي والعشرين، وسيكون أيقونة المتاحف العالمية.

وأشار "زيدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المتحف سيضم عدد من القاعات الأثرية، ومن أشهرها قاعتي توت عنخ آمون وسيضمان مجموعة توت عنخ آمون كاملة، وسيتم عرضهم بأسلوب مختلف، فضلا على أن تمثال الملك رمسيس سيستقبل الزوار بالمدخل الرئيسي.

وأضاف أنه سيكون بالمتحف 4 قاعات مميزة تضم قطع أثرية من مختلف الأسرات، لافتًا إلى أن المتحف سيكون به مطاعم، وبازارات، ومتحف للطفل والذي سيعرف الأطفال على الحضارة المصرية القديمة، منوهًا بأن كلمة مصر ستنقش بالمتحف بكل لغات العالم.

وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 95% من حجم الإنشاءات والتشطيبات، والهيئة الهندسية تجهز طريقين للوصول إلى المتحف لمنع التكدس، وتحقيق سيولة مرورية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني الموحد، منوها أنه تم مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المتحف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تطوير المتحف المتحف المصري الكبير المتحف المصري

أخبار تهمك

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

"أمطار ورياح وشبورة".. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 2019/12/6

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة صادمة بشأن تعرضها للتحرش

منذ ساعة و 8 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 16 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 22 ساعة

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم:3 مفاجأت سارة للبرسا قبل الكلاسيكو طلب مفاجيء من نجم البلوجرانا وتصريح مثير من ميسي وطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 8 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير المتحف الكبير: سنبهر العالم بعرض مقبرة توت عنخ آمون

"العناني": الهيئة الهندسية عوضت التباطؤ الذي أصاب مشروع المتحف الكبير بعد 2011

"العناني": نقلنا للمتحف الكبير 47 ألف قطعة أثرية من إجمالي 100 ألف

ننشر صور قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف الكبير.. و"العناني" يكشف عن مساحته الكلية

تعرف على أبرز القطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير وأهم المحتويات الجديدة التي ستعرض بالافتتاح

مدير الترميم: المتحف المصري الكبير سيفوق كل متاحف العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:51 م

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

11:37 ص

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status