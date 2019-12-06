تفاصيل مذهلة في تطوير المتحف المصري الكبير (فيديو)



وأشار "زيدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المتحف سيضم عدد من القاعات الأثرية، ومن أشهرها قاعتي توت عنخ آمون وسيضمان مجموعة توت عنخ آمون كاملة، وسيتم عرضهم بأسلوب مختلف، فضلا على أن تمثال الملك رمسيس سيستقبل الزوار بالمدخل الرئيسي.



وأضاف أنه سيكون بالمتحف 4 قاعات مميزة تضم قطع أثرية من مختلف الأسرات، لافتًا إلى أن المتحف سيكون به مطاعم، وبازارات، ومتحف للطفل والذي سيعرف الأطفال على الحضارة المصرية القديمة، منوهًا بأن كلمة مصر ستنقش بالمتحف بكل لغات العالم.



وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 95% من حجم الإنشاءات والتشطيبات، والهيئة الهندسية تجهز طريقين للوصول إلى المتحف لمنع التكدس، وتحقيق سيولة مرورية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني الموحد، منوها أنه تم مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المتحف.







قال الدكتور عيسى زيدان، مدير ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير سيكون تحفة معمارية نادرة، وسيكون الحدث الثقافي الأثري الأبرز في القرن الحادي والعشرين، وسيكون أيقونة المتاحف العالمية.