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طارق حجي يكشف كارثة في ميزانية وزارة الثقافة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:47 ص
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طارق حجي
طارق حجي
كساب أحمد
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قال المفكر طارق حجي، إن الأديب نجيب محفوظ كان يطبع 15 ألف نسخة من رواية "بين القصرين" في عام 1956، وقبل أن يموت كان يطبع من نفس الراوية 1000 نسخة فقط، رغم زيادة عدد السكان، وهذا يكشف حجم فداحة الصورة.

وتابع "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الخميس، أن المسرح المصري في الستينات كان يقدم فنًا جادًا ولكنه الآن فقد دوره بصورة كبيرة، لافتَا إلى أن 85% من ميزانية وزارة الثقافية مرتبات، وهذه كارثة، لأن المتبقي للنشاطات الثقافية 15% فقط.

ولفت إلى أن هناك 4500 مركز وقصر ثقافي في مصر بعدد قرى مصر، وإذا تم تفعيلهم بصورة كبيرة، ستحدث ثورة مضادة لكل الأفكار الرجعية.
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