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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال والسوداني ahly vs alhilal LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط نتيجة ماتش الاهلي CAF Champions

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال والسوداني
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال والسوداني
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رابط kora live يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والأهلي الجمعة 6/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وتُقام مباراة الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


بث مباشر مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني.

موعد مباراة الهلال والأهلي الجمعة في دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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