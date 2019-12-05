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لاعب قطر: السعودية تأهلت إلى نهائي كأس الخليج بالحظ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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إسماعيل محمد
إسماعيل محمد
أميرة فطيم
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تحدث إسماعيل محمد، لاعب المنتخب القطري، عن مباراة فريقه اليوم الخميس أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف، على ملعب الخليفة، في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

السعودية تعبر إلى نهائي كأس الخليج العربي

وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

تصريحات قوية من نجم المنتخب القطري

وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحظ ساعد الأخضر في التأهل للنهائي، فعلى الرغم من أننا لعبنا بشكل جيد في المباراة، وكان أمامنا أكثر من فرصة للتسجيل؛ لكن التوفيق لم يحالفهم في إحراز هدف، إلى جانب أننا اتبعنا تعليمات المدرب بالشكل الصحيح".

وأضاف: "لكني أهنئ المنتخب السعودي بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي".

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