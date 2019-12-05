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بورتو يواجه بورفؤاد في موقعة نارية بالقسم الثالث

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:24 م
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مظاليم
مظاليم
مصطفى الجندي
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يواجه الفريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد نظيره فريق بورتو في موقعة مرتقبة على قمة المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث في الثانية ونصف من عصر الجمعة بستاد الجيش بالسويس .

ويغيب عن صفوف الفريق البورسعيدي، محمد عبد الله وأحمد عيد وغريب حشمت فيما سيتحدد موقف الثنائي اسماعيلا كوندا وأحمد فرج خلال الساعات المقبلة.

ويدخل بورتو اللقاء برصيد 19 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل بورفؤاد المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وفاز دمياط على أبو صوير بهدف للإفريقي فالكو، ليرتفع رصيدة إلى 11 نقطة بالمركز السابع.

كما تغلب سماد السويس مؤخراً على حساب فريق أبو شحاته بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة التاسعة

1- بورتو 19 نقطة

2- بورفؤاد 18 نقطة

3- سماد السويس 15 نقطة

4- غزل السويس 15 نقطة

5- النوبة 13 نقطة

6- الكهرباء 12 نقطة

7- دمياط 11 نقطة

8- البلدية 9 نقاط

9- الشهداء 8 نقاط

10- رأس البر 7 نقاط

11- ميت الخولي 7 نقاط

12- أبو شحاته 4 نقاط

13- أبو صوير 4 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط
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