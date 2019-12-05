أخبار برشلونة اليوم:3 مفاجأت سارة للبرسا قبل الكلاسيكو طلب مفاجيء من نجم البلوجرانا وتصريح مثير من ميسي وطرد نجم برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 5 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني، وتوابع تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 5 - 12 - 2019 :-





- ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة





أصبح ريال مدريد مهدد بفقدان ثلاثي الفريق في مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني والتي ستقام يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب الكامب نو، حيث تعرض الثلاثي (جاريث بيل - ايدين هازارد - مارسيلو) لإصابات قد تجعلهم يغيبون عن الكلاسيكو.





- تصريح ناري من إبراهيموفيتش ضد رونالدو بشأن ميسي





علق زلاتان إبراهيموفيتش على تحدي رونالدو لميسي قائلا: "كريستيانو وقع مع فريق فاز 7 مرات على التوالي بلقب الدوري الايطالي، الذهاب إلى نادٍ مثل هذا ليس تحدياً، إذا أراد التحدي، فعليه التوقيع مع اليوفي عندما هبط للدرجة الثانية، ويعود به للقمة".





- النهاية المؤلمة.. طلب مفاجئ من سواريز يقلب الطاولة في برشلونة





طلب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع مهاجم شاب لتعويضه في حالة رحيله عن النادي الكتالوني، وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية: "يجب التفكير في مُستقبل النادي, انا كمُشجع للبارسا وللطريقة التي عاملوني بها, أقول بأنه يجب عليهم استقدام لاعب شاب بالمركز 9 يحل محلي عند رحيلي".





- برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر فى بيع لاعبه الفرنسي الشاب البالغ من العمر 22 عام عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصابات التى يعانى منها اللاعب مؤخرا مع الفريق، والتى كان أخرها أمام بوروسيا دورتموند الألمانى ببطولة دوري أبطال أوروبا فى الفخذ مما جعلته سيغيب عدة أسابيع عن البارسا.





- 70 مليون يورو تحسم صفقة كبرى لصالح برشلونة





أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يواصل مراقبة اللاعب رينير جيسوس، والذي يعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خصوصاً بعد تألقه رفقة فريقه والتتويج ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، وسوف تصل الصفقة في حال إتمامها إلى 70 مليون يورو.





- ميسي: إنه لشئ مخجل أن نرى ماني في المركز الرابع





وقال ميسي لشبكة كانال بلس الفرنسية :" من المخجل رؤية ماني في المركز الرابع، هذا العام يوجد العديد من اللاعبين الكبار، وبالطبع يكون الإختيار صعباً، أعطيت صوتي لماني في جائزة الافضل، لأنه من نوعية اللاعبين المفضلة لي"، وكان ميسي قد أعطى صوته في إستفتاء جائزة الأفضل The Best منذ أشهر عديدة، والتي حسمها ميسي لصالحه أيضاً.





- حرب بين مانشستر سيتي وبرشلونة لخطف نجم إنتر ميلان





وصفت تقارير صحفية في إيطاليا دخول نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للحصول على خدماته في ظل رغبة برشلونة أيضا في ضمه بالحرب، وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا فإن السيتي سيدخل حربًا مع برشلونة لخطف مارتينيز.



