أخبار الزمالك اليوم الخميس: آخر تطورات أزمة النقاز.. بشرى سارة لجماهير الأبيض.. موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

أخبار الزمالك اليوم الخميس: أخر تطورات أزمة النقاز.. بشرى سارة لجماهير الأبيض..





شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 5 ديسمبر العديد من الأخبار والأحداث الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها أنفراجه في أزمة الزمالك وبشرى سارة لجماهير الزمالك وطرح تذاكر مباراة أول أغسطس وغيرها من الأحداث الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك





كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تطورات فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق وهروبه من الأبيض.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة اللاعب في العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء والوصول إلى حل مع الإدارة البيضاء بعد صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق في الأيام الماضية.





وأشار إلى أن اللاعب تراجع عن فكرة إبرام عقد جديد له مع الزمالك ولا مانع لديه في الاستمرار مع الفريق بنفس العقد القديم والذي يصل إلى 425 ألف دولار في الموسم الواحد له مع الفريق بدون إجراء أي تغيير مع الفريق.





بعثة أول أغسطس تصل القاهرة استعدادا للزمالك





وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي أول أغسطس الأنجولى إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الكاف يصدم الزمالك بملعب لقاء أول أغسطس





فاجئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولو القلعة البيضاء، بعدما رفض نقل المباراة من ملعب "الأهلي " إلى ملعب "الدفاع الجوي"، متمسكًا بإقامتها على الملعب المحدد سلفًا.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق أن المباراة تم نقلها إلى ملعب الدفاع الجوي، بحضور 10 آلاف متفرج، إلا أن الكاف أكد أنه ليس له علاقة بتصريحات مجلس القلعة البيضاء.





تحديد عدد المشجعين لمباراة الزمالك وأول أغسطس





أسفر الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وأول أغسطس عن الموافقة على زيادة أعداد حضور الجماهير إلى 15 ألف مشجعا في اللقاء.





ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر عن طريق تذكرتي وشراء التذاكر من منافذ تذكرتي وسيكون هناك منفذ داخل نادي الزمالك على أن يبدأ البيع من صباح الغد.





أخبار نادي الزمالك اليوم





تذكرتي تعلن عن بدء الحجز لمباراة الزمالك وأول أغسطس





أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





فتح الله :ازمتي انتهت مع الزمالك





كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق عن تطورات مشكلته مع القلعة البيضاء والخاصة بمستحقاته المالية المتاخرة.





واكد اللاعب في تصريحات خاصة على انتهاء الازمة بعد تواصل ادارة الزمالك معه في الساعات الماضية.





موعد مباراة الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس يوم السبت 17 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



