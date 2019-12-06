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طارق حجي: "السلفيين اتعلمو الأدب" (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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طارق حجي
طارق حجي
هدى عبدالرازق
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قال المفكر طارق حجي، إن الدولة تستطيع التعامل مع الإخوان والسلفيين، معلقا: "السلفيين بيدسوا ساعات على القانون بس اتعلموا الأدب"، منوها بأنهم كانوا لا يقفون لتحية السلام الجمهوري بدعوى أنه بدعة، ولكن الآن يقفوا للسلام الجمهوري.

وأشار "حجي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الدولة المصرية حريصة على مدنيتها ولكنه ليس حرص كامل، حيث أن هناك آراء داخل الدولة لو كانت المواطنة والدولة المدنية هى الأساس لم تظهر هذه الآراء.

وأضاف أن الدولة المدنية يجب أن تكون الشاغل الرئيسي للحكومة، مستنكرًا عدم وجود عض هيئة تدريس مسيحي في قسم النساء والتوليد في طب القاهرة منذ 50 عام.
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