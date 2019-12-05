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بعد تأهل السعودية لنهائي خليجي 24| الحمدان يوجه رسالة إلى الجماهير

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:05 م
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عبد الله الحمدان
عبد الله الحمدان
أميرة فطيم
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وجه عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الشباب والمنتخب السعودي، رسالة إلى الجماهير السعودية، بعد التأهل لنهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، على حساب المنتخب القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الخميس، على ملعب الخليفة، في نصف نهائي البطولة.

وأحرز الحمدان هدف اللقاء الوحيد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 28.

وقال الحمدان، في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لاتحاد كأس الخليج العربي: "ألف مبروك لجماهير الوطن يستاهلوا إنجاز التأهل للنهائي، ويعطيهم العافية الأشقاء في منتخب قطر لم يقصروا، وتأهلنا بتوفيق من رب العالمين، وعقبال التتويج بالكأس".

وتوج الحمدان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد قطر، للمرة الثانية بعدما توج بأفضل لاعب في مباراة السعودية ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج.

وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.
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