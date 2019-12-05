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هنا الزاهد: "يوم الفرح أحمد فهمي قالي أنا مش قادر عايز أنام" (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:58 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن يوم فرحها، قائلة: "كنت باردة شوية يوم فرحي كنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح".

وأضافت "الزاهد"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "أحمد فهمي كان في حمام السباحة يوم الفرح الصبح، واسمر وصدع يوم الفرح، وجه يوم الفرح وقالي عايز أنام أوي مش قادر، المياه فرهدتني".

وتابعت: "كنت مبسوطة أوي يوم الفرح، وكنت طالبة من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص، واتصدمت لما شوفت إللي نزل من كمية الحاجات، وفستان فرحي اتقطع أول ما دخلت الفرح بس ماحدش حس".
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الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد أحمد فهمي

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