سقوط قذيفتي داخل قاعدة بلد الجوية بالعراق





صرح مصدران عسكريان بالعراق، مساء اليوم الخميس، بأن قذيفتي "مورتر" سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق، وأضافا أنه "لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم"، حسب وكالة "رويترز".





وتستضيف قاعدة بلد قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد.





هذا وسقطت خمسة صواريخ، يوم الثلاثاء الماضي، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا.





وكشف مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق من اليوم، عن أن مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران هي، التي شنت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد الجوية.





وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه، إن "مجموعة مختصة بإطلاق الصواريخ مكونة من مليشيات كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء، نفذت الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد".