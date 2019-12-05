8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

نجح النادي الأهلي في الحصول على ستاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عامًا ليصبح الملعب الرسمي للفريق الأحمر في الفترة المقبلة، وذلك بموجب اتفاق مع شركة "ستادات القابضة"، والتي ستتولي إجراء تطوير كامل في الملعب ومنشآته بالإضافة لإنشاء ملعبين فرعيين لاستضافة تدريبات ومباريات الفريق المحلية والإفريقية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن ستاد السلام – الملعب الرسمي للنادي الأهلي:-





يقع استاد الأهلي في مدينة السلام بالقاهرة وتم افتتاحه عام 2009، ويتواجد في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي، ومن الجهة الشرقية مساكن منطقة النهضة/ ويحده من الجنوب شارع النهضة وشارع المدارس.





تبلغ القدرة الاستيعابية لـ ستاد السلام 25 ألف مشجع، وللاستاد 5 مداخل رئيسية و18 بوابة إلكترونية، كما يتواجد داخله مهبط للطائرات، يستخدم لهبوط طائرة رئيس الجمهورية وضيوفه الكرام، أو لنقل الحالات الحرجة بشكل سريع.





وتضم المقصورة الرئيسية لـملعب "السلام"، المنطقة الرئاسية (VVIP)، ومنطقة كبار الشخصيات (VIP)، ومنطقة جمهور الدرجة الأولى، بالإضافة لمنطقة الإعلاميين واللجان المنظمة، ومنطقة الاسكاي بوكس، ومنطقة اللاعبين والحكام، ومنطقة الإسعافات الأولية للاعبين والحكام والكشف عن المنشطات.





صممت مدرجات الإستاد على شكل بيضاوي به منحنى عند المقطع مما يوفر لكل مشاهد الرؤية المثالية، مقاعد الدرجة الثالثة يمين المقصورة ذات اللون الأصفر ومقاعد الدرجة الثالثة يسار باللون الأخضر، أما مقاعد الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة تكون باللون الأزرق، وتم ترقيم جميع مقاعد الدرجة الثالثة يمين ويسار المقصورة والدرجة الثانية.









تبلغ مساحة الملعب 68× 105 م من النجيل الطبيعي، كما يضم الملعب 4 غرف لتغيير الملابس وغرفتين للحكام وغرفة لكشف المنشطات وغرفة الاسعافات الأولية، ويتواجد في المقصورة 10 غرف خاصة بالمعلقين، كما يوجد بجانبي المقصورة مدخل ومطلع خاص بالمعاقين.





يضم الإستاد شاشتين عملاقتين على الجانبين ملونتان بمساحة قرابة 100 متر مربع كما يضم نظام صوت عالي النقاء ينبعث من 30 مكبر صوت، كما يضم شاشة تليفزيونية عملاقة بطولة 32م × 15 متر وتعتبر الأضخم في الشرق الأوسط، ويحيط بالملعب 15 كاميرا للتصوير التليفزيوني.





ويتواجد في الاستاد نظام للتحكم والرقابة لحماية الفرق الرياضية والجمهور وضمان سلامتهم، كما يغطي الاستاد وكافة مرافقه نظام آخر لمكافحة الحرائق وأجهزة الإنذار.









ويحتوي استاد "السلام" على قاعة للمؤتمرات الصحفية تسع 120 فردا وتضم 4 كبائن للترجمة الفورية.



