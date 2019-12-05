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خاص- فتح الله :ازمتي انتهت مع الزمالك

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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فتح الله
فتح الله
هاني عصام
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كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق عن تطورات مشكلته مع القلعة البيضاء والخاصة بمستحقاته المالية المتاخرة.


واكداللاعب في تصريحات خاصة على انتهاء الازمة بعد تواصل ادارة الزمالك معه في الساعات الماضية.


وسبق وحاول اللاعب حل الامر بشكل ودي قبل ان يلجا لتقديم شكوى


وأكد فتح الله في تصريحات خاصة أن إدارة الزمالك تواصلت معه خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على كافة الامور.


وأشار إلى أنه سيجتمع مع مسئولي الزمالك بعد ساعة لوضع الرتوش النهائية ويحق للاعب الحصول على ما يزيد عن 4 ملايين جنيه كمستحقات متاخرة له لدى النادي.


ويواجه الزمالك شبح العقوبات من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب وجود شكوى من فتح الله وهو ما يتعارض مع لوائح الكاف فيما يتعلق برخصة الأندية المحترفة.


ويستعد الزمالك لملاقاة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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