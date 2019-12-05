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رينارد: لم نقدم كرة جيدة لكني سعيد بالفوز على قطر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
أميرة فطيم
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تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن مواجهة فريقه أمام المنتخب القطري، المنتخب القطري، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، وانتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.

رينارد: لم نقدم كرة جيدة لكني سعيد بالفوز على قطر
وقال رينارد في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة: "سعيدا بالفوز، وسعيد بأني استطعت أن أسعد الجماهير السعودية".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة.. لم نقدم كرة جميلة، ولم نستطع أن نخلق فرص كثيرة، لكن أحيانا تجبرنا المباراة على التحفظ حتى نفوز.. الآن أنا أركز على النهائي وسأقلتل لحصد اللقب".

وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

تأهل المنتخب البحريني إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج العربي.
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