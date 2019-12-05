بعد انفصاله عن حمو بيكا.. حسن شاكوش وعمر كمال يفاجئان الجمهور بطرح "بنت الجيران"





طرح منذ قليل مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، والمطرب الشعبي عمر كمال، مهرجان يحمل أسم "بنت الجيران"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحصل المهرجان في الدقائق الاولي على نسبة مشاهدة عالية تخطت حاجز المئة الف مشاهدة.













ويعد مهرجان "بنت الجيران"، أول تعاون بين عمر كمال و"شاكوش"، بعد أن أنفصل عن تيم "حمو بيكا"، و"بنت الجيران"، من كلمات مصطفى حدوته، الحان يوسف اوشا، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.





كلمات مهرجان "بنت الجيران"

سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود عليه القيمة، بنت الجيران شغلالي انا عنيا، وانا في االمكان في خلق حوالي مش، عاوز ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهر لياليا، وهموت عليكي ربي العالم بيا، سيبي شباكك ليه تقفليه، بهوايا انتي قاعده معايا، عنيكي ليا مرايا، ياجمال مراية العين، خليكي لو هتمشي اناديكي، انتي ليا أنا ليكي، احنا الاتنين قطاقيط، تسبيني اكره حياتي وسنيني، واشرب خمور وحشيش".



