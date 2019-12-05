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حرس الحدود المملكة ينقذ مواطنًا تعرض لحالة غرق في جازان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنقذت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع قوات حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء اليوم الخميس، مواطن يبلغ من العمر 22 عامًا، تعرض لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة في الشاطئ المقابل للاستاد الرياضي.

وصرح الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، بأنه "أثناء قيام دوريات البحث والإنقاذ الموجودة في شاطئ الاستاد الرياضي بواجبها، شاهدت أحد المواطنين يتعرض لحالة غرق خلال ممارسته السباحة، وعلى الفور باشرت الدورية الحالة، وقام أفرادها بإنقاذ المواطن، وإخراجه من البحر، وإجراء الإسعافات الأولية له، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة".

وطلب المتحدث الإعلامي من جميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة .

حرس الحدود السعودي
المديرية العامة لقوات حرس الحدود من أقدم الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية، ويتولى جانباً إلى جنب مع بقية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأخرى، القيام بدور مهم وفعال، ضمن منظومة الأمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر بمثابة الحصن المنيع والدرع الواقي لبلد تتسع مساحته الجغرافية وتتعدد حدوده مع الدول المجاورة.

كما تعد المديرية العامة لحرس الحدود أحد أهم الأسلحة الهامة في القوات العسكرية السعودية، ومهمته الأساسية حمايـة الـحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشـروع، وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشـروع للبضائع والممنوعات مثل الـمخدرات والأسلحـة وغيرها، ومدير عام قوات حرس الـحدود الحالي هو الفريق عواد بن عيد البلوي.

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حرس الحدود المملكة حرس الحدود جازان المملكة

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