حرس الحدود المملكة ينقذ مواطنًا تعرض لحالة غرق في جازان





أنقذت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع قوات حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء اليوم الخميس، مواطن يبلغ من العمر 22 عامًا، تعرض لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة في الشاطئ المقابل للاستاد الرياضي.





وصرح الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، بأنه "أثناء قيام دوريات البحث والإنقاذ الموجودة في شاطئ الاستاد الرياضي بواجبها، شاهدت أحد المواطنين يتعرض لحالة غرق خلال ممارسته السباحة، وعلى الفور باشرت الدورية الحالة، وقام أفرادها بإنقاذ المواطن، وإخراجه من البحر، وإجراء الإسعافات الأولية له، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة".





وطلب المتحدث الإعلامي من جميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة .



