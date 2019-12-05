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التخطيط: تطبيق "شارك 2030" هدفه التعرف على رؤية المواطن في عملية التنمية (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الهدف من إطلاق تطبيق "شارك 2030"، هو دمج المواطن في عمليات التخطيط والمتابعة، والوصول إلى المواطن في كافة ربوع الوطن، والتعرف على رؤيته في التنمية، وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية "2030".

وتابع مساعد وزير التخطيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الموبيل متاح لدى معظم المواطنين، ولذلك تم اطلاق تطبيق الكتروني للتواصل مع المواطنين، من أجل وجود مشاركة مجتمعية موسعة، سواء في عملية التخطيط أو عملية المتابعة، لافتَا إلى أن هذا التطبيق يتيح للمواطن الإطلاع على كافة المشروعات، التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات، وتاريخ بداية والانتهاء المشروع.

ولفت إلى أن هذا التطبيق يتيح للمواطن الإبلاغ عن وجود تعثر حول تنفيذ أي مشروع، للعمل على ايجاد أي حلول والإنتهاء من فكرة وجود مشروع متعثر، كما يتيح للمواطن اقتراح تنفيذ أي مشروع استثماري في المحافظة الخاصة به، واذا كان هذا الاقتراح جدي فسيتم التواصل مع المواطن.
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وزارة التخطيط شارك 2030 توك شو اخبار مصر

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