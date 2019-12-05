هنا الزاهد: ضربت واحد في فرحي.. والسبب (فيديو)

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن حياتها كانت هادئة للغاية قبل دخولها عالم التمثيل، معلقة: "ماكنش عندي أحداث في حياتي، ولكن كل الأحداث اتجمعت في شهرين بعد فرحي".



وتابعت "الزاهد"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "أحمد فهمي مش بتاع لقطات رومانسية، وكان بيهزر في صور فرحنا، ودايمًا يقولي إنتي الزقردة الصغيرة إللي جت بوظت حياتي كلها وغيرتها".



وأشارت إلى أنها رأت دخلة فرحها على الانستجرام خارج مصر، وطلبت مثلها من مصمم الفرح، متابعة: "اتخضيت أوي يوم الفرح، وماكنتش مصدقة إني بتجوز"، مستكملة: "في ناس كتير كانت في الفرح مكناش نعرفها، وفي واحد ضربته وسط الفرح، كل شوية كان بيصورني وإحنا منعرفهوش قومت زقيته".

