عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هنا الزاهد: ضربت واحد في فرحي.. والسبب (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الفنانة هنا الزاهد، إن حياتها كانت هادئة للغاية قبل دخولها عالم التمثيل، معلقة: "ماكنش عندي أحداث في حياتي، ولكن كل الأحداث اتجمعت في شهرين بعد فرحي".

وتابعت "الزاهد"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "أحمد فهمي مش بتاع لقطات رومانسية، وكان بيهزر في صور فرحنا، ودايمًا يقولي إنتي الزقردة الصغيرة إللي جت بوظت حياتي كلها وغيرتها".

وأشارت إلى أنها رأت دخلة فرحها على الانستجرام خارج مصر، وطلبت مثلها من مصمم الفرح، متابعة: "اتخضيت أوي يوم الفرح، وماكنتش مصدقة إني بتجوز"، مستكملة: "في ناس كتير كانت في الفرح مكناش نعرفها، وفي واحد ضربته وسط الفرح، كل شوية كان بيصورني وإحنا منعرفهوش قومت زقيته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد

أخبار تهمك

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 12 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ ساعة و 15 دقيقة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 6 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

التاسعة على الثانوية العامة: "كنت بساعد والدي في الحقل.. وماعنديش فيس بوك"

جولة مع الفنانين.. جومانا مراد تضع مولودها الأول.. ونانسي عجرم تتمنى الشفاء لإليسا

بهذه الكلمات المؤثرة.. إبراهيم فخر يُهدي والده هذا المشهد من "زلزال " (فيديو)

بعد استجابة رئيس الوزراء.. التفاصيل الكاملة لاستغاثة مريض لتركيب طرف صناعي

شاهد.. أول ظهور لهنا الزاهد بعد خروجها من المستشفى (صورة)

عائق يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

10:22 م

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

10:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status