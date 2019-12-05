خليجي 24| الحمدان يتوج بأفضل لاعب في مباراة السعودية ضد قطر





توج عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الشباب والمنتخب السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية وقطر، التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".



تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في نصف نهائي البطولة.



وأحرز الحمدان هدف اللقاء الوحيد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 28.



وكان الحمدان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج.



وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.

