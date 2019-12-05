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"ريعو" أبو قير للأسمدة لـ"الفجر الرياضي": فوزنا على الإنتاج الحربي إنجاز كبير

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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رجب ريعو
رجب ريعو
محمد جمال
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حقق فريق أبو قير للأسمدة أولى مفاجآت بطولة كأس مصر بعد إقصاء فريق الانتاج الحربي بعد الفوز بركلات الترجيح اليوم بنتيجة 4_2 بعد التعادل الإيجابي فى المباراة بهدف لكل فريق، ليضرب أبو قير للأسمدة موعدا مع الفائز من مباراة بتروجت وحرس الحدود فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

وحرص "الفجر الرياضي" على الحديث مع إبراهيم رجب ريعو نجم فريق أبو قير للأسمدة بعد الصعود للدور القادم من البطولة الأقدم فى مصر.

وقال ريعو فى تصريحات خاصة: " الحمدلله على الفوز على فريق الانتاج الحربي والصعود لدور ال 16 إنجاز إنك تلعب مباراة في كاس مصر وتكسب الإنتاج الحربي، وتلعب كمان مباراة وطموحاتنا ايضا كبيرة بسبب القرعة وإننا سنواجه الفائز من بتروجت وحرس الحدود".

وأضاف :" عندما علمنا إننا سنواجه الإنتاج في القرعه نحن كلاعبين شعرنا أن المباراة بالنسبة لنا جيدة وهناك فرصة تعمل مباراة كويسة جدا مع الإنتاج فضلا انك تلعب مع اهلي او زمالك، او فرقه جماهيريه الماتش سيكون اصعب ".

وتابع :" نحن صعدنا بعد الفوز على شربيين بهدفين ثم الفوز على المنصورة بهدفين، وكابتن علاء نوح عامل فريق محترم جدا وفوزنا على الانتاج تعويض لنا عن ترتيبنا فى الدوري الظالم لنا لاننا نلعب مباريات جيدة ولكن هناك سوء توفيق ".

وقال ريعو :" أصعب وقت فى المباراة كان بعد هدف الانتاج الحربي الاول ولكن بعد طرد لاعب الانتاج شعرت ان الفوز قريب ونفسية اللاعبين فى السماء "

يذكر أن رجب ريعو يبلغ من العمر 26 وأحد ناشئي وادي دجلة والاتصالات وانتقل لصفوف أبو قير للأسمدة من فريق بورتو السويس بمبلغ 150000 ألف جنيه وكان قريبا من الانضمام للداخلية والإسماعيلي الموسم الماضي.

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لاعبي رجب ريعو الدور 16 الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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