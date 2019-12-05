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تعرف على طرق التطوع تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:31 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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للتطوع طرق مختلفة، وهناك أشخاص يريدون التطوع ولا يعلمون الطرق المناسبة لهم أو المكان المتاح لذلك، وهناك طرق متعددة كالتالى:

تطوع في مجتمعك، على سبيل المثال، في دار رعاية محلية أو مستشفى أو مأوى للحيوانات أو مكتبة أو بنك طعام.

التطوع من ساعتين إلى 5 ساعات في الأسبوع

ندوات حول أهمية التطوع في الأنشطة الخدمية المختلفة

مساعدة منظمة غير ربحية محلية مع إقامة حدث لجمع التبرعات.

ساعد في حماية البيئة

المشاركة في حملات التنظيف على مستوى المدينة.

قم بتوزيع بطاقات Do One Thing لإلهام الآخرين.


يذكر أن يوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين اختصارًا "بالإنجليزية:IVD"، هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمبر من كل عام حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985، ويحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع، وينظَم هذا الحدث من قبل المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر،  الكشافة وغيرها، كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعى الأمم التحدة، وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.
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