راندا البحيري تتعرض لعملية نصب في لبنان وتستغيث بنقابة المهن التمثيلية



أكدت راندا أن الظروف السياسية التي تمر بها لبنان ليس السبب فيما حدث لها وأنها تعرضت لعملية نصب فقالت" الثوره ملهاش اي علاقه باي حاجة و المسلسل موقفش اصلا. و كانوا شغالين كل يوم عادي. و الرجل ده بيقول انه معاه تمويل ودايما كان بيهدد الناس و بيقول انا شغال مع الجيش. مع اني في نفس الوقت شوفته نازل الشارع وسط الثوار عادي جدا".



عن راندا البحيري





الجدير بالذكر أن راندا البحيرى ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات، ثم انتقلت للفيديو كليب ثم لتمثيل الذى حققت فيه نجاحا ملحوظ جعلها تشارك فى أعمال ناجحة مع كبار الفنانين أمثال عبلة كامل، و يحى الفخرانى، و يسرا، و الهام شاهين.



من أعمالها فى السينما و التليفزيون سلسال الدم الذى لاقى نجاح كبير بأجزائه الأربعة، و فيلم أوقات فراغ إضافة إلى أعمال أخرى مثل خليج نعمة، و ملك و كتابة، و كشف حساب، و ما تيجى نرقص، و العيال هربت، و لحظات حرجة بجزئيه، و على نار هادئة، و الإخوة الأعداء، و أحلام هند الخشاب.



ولجأت راندا الى نقابة الفنانين حيث اضافت"انا كلمت النقابة عندنا في مصر و بلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج و منفذ الإنتاج ده".