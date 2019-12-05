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راندا البحيري تتعرض لعملية نصب في لبنان وتستغيث بنقابة المهن التمثيلية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:30 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة راندا البحيري، منشور مصحوب بصورة شخص حكت فيه عن عملية نصب تعرضت لها في لبنان من قبل الشخص الذي نشرت صورته، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وعلقت "راندا" على الصورة قائلة: "الشخص في الصورة يدعى إيلي برباري الأستاذ إيلي برباري كلمني و طلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه وإخراجه. و فضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل و إنه باع بيته و عربيته. علشان ينتج المسلسل. كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله. وانا صدقته و وافقت و قولتله مش مشكله. 


وأضاقت "البحيري" قائلة: "روحت لبنان صورت. المهم عرفت و انا هناك بالصدفه انه اصلا مش منتج المسلسل. وان المسلسل له منتج أساسي و ان هو بينفذ بس الإنتاج، و اللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهة الإنتاج على رقم كبير علشان دي ''ممثله'' جايه من مصر''و لازم تأخذ حقها و أجرها. و طبعا ده محصلش. روحت و صورت و الأستاذ أداني جزء من أجري بالعافية و مكنش اصلا عايز يديهوملي خالص و خلصت كل المشاهد اللي طلبها مني. و قالي السفرية اللي جايه هديكي الفلوس او هحولهالك علي مصر. وأول ما عمل مونتاج الحلقات و ضمن أنه خلاص مش محتاجني و قفل مسلسله. عملي بلوك و مش عايز يديني اجري ولا حتي احترمني ولا احترم بلدي و لا رد علي". 

ولجأت راندا الى نقابة الفنانين حيث اضافت"انا كلمت النقابة عندنا في مصر و بلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج و منفذ الإنتاج ده". 

أكدت راندا أن الظروف السياسية التي تمر بها لبنان ليس السبب فيما حدث لها وأنها تعرضت لعملية نصب فقالت" الثوره ملهاش اي علاقه باي حاجة و المسلسل موقفش اصلا. و كانوا شغالين كل يوم عادي. و الرجل ده بيقول انه معاه تمويل ودايما كان بيهدد الناس و بيقول انا شغال مع الجيش. مع اني في نفس الوقت شوفته نازل الشارع وسط الثوار عادي جدا".

عن راندا البحيري


الجدير بالذكر أن راندا البحيرى ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني كموديل للإعلانات، ثم انتقلت للفيديو كليب ثم لتمثيل الذى حققت فيه نجاحا ملحوظ جعلها تشارك فى أعمال ناجحة مع كبار الفنانين أمثال عبلة كامل، و يحى الفخرانى، و يسرا، و الهام شاهين.

من أعمالها فى السينما و التليفزيون سلسال الدم الذى لاقى نجاح كبير بأجزائه الأربعة، و فيلم أوقات فراغ إضافة إلى أعمال أخرى مثل خليج نعمة، و ملك و كتابة، و كشف حساب، و ما تيجى نرقص، و العيال هربت، و لحظات حرجة بجزئيه، و على نار هادئة، و الإخوة الأعداء، و أحلام هند الخشاب.
راندا البحيري تتعرض لعملية نصب في لبنان وتستغيث بنقابة المهن التمثيلية
راندا البحيري تتعرض لعملية نصب في لبنان وتستغيث بنقابة المهن التمثيلية
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الكلمات المفتاحية

راندا البحيري

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