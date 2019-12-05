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إعفاء 197 منشأة تجارية في رأس الخيمة من الرسوم والمخالفات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:25 م
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الشيخ سعود بن صقر القاسمي
الشيخ سعود بن صقر القاسمي
وكالات
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أعفي الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة 197 منشأة تجارية من رسوم التجديد وأية مخالفات ترتبت عليها من كافة الدوائر والهيئات المحلية بنسب تراوحت بين 70 و100 بالمائة، بهدف دعم وتشجيع المتضررين من أعمال تطوير البنية التحتية في منطقة المعيريض والتي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية الإمارة لرفع كفاءة الطرق والخدمات في كافة أرجاء الإمارة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقررت وزارة الاقتصاد الإماراتية في يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى خفض وإلغاء رسوم خدمات حكومية، لتطلق بذلك أقوى مبادرة لإغراء المستثمرين الأجانب وبالتالي جذبهم إلى مجتمع الأعمال بالدولة.

وأعلنت الوزارة  تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات.
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الكلمات المفتاحية

وكالة الأنباء وزارة الاقتصاد منطقة المعيريض الاقتصاد الاماراتى اعفاء المنشأت

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