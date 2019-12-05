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إلهام شاهين ضيفة "صاحبة السعادة" الإثنين المقبل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفة على الفنانة إسعاد يونس يوم الاثنين القادم من خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر قناة cbc الفضائية.


يذكر أن الفنانة إلهام شاهين غابت عن السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي، وكان الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" الذي عُرض في رمضان 2016 آخر أعمالها الدرامية مع المخرج مجدي أبو عميرة، والمؤلفين أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وشاركها فى البطولة كلا من"صفية العمري وهشام سليم ومحمد رياض وحنان شوقي ودرة وسميرة عبدالعزيز ودينا عبدالله ومحمد عبدالحافظ".

كما أيضاً لها العديد من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما، وحصلت على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها مثل "الهلفوت، أيام الغضب، الهروب إلى القمة، يا دنيا يا غرامي، وفيلم الجنتل"، حتى أطلق عليها البعض لقب "صائدة الجوائز".
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