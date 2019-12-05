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أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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أخبار الأهلي اليوم الخميس
أخبار الأهلي اليوم الخميس
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 5 – 12 – 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعلان قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الهلال السوداني غدا الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 5 – 12 – 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس

1- مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني:

اختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 20 لاعبًا في قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير

خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو

خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.

2- شرط وحيد لرحيل محمد الشناوي عن الأهلي:

يرغب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وتحدث محمد الشناوي مع إدارة النادي الأهلي بشأن رحيله نهاية الموسم الجاري، واشترط مسئولي القلعة الحمراء وصول عرض اوروبي مناسب في الصيف المقبل للموافقة على رحيل اللاعب.

ورفض النادي الأهلي رحيل محمد الشناوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير بسبب ارتباطه مع الفريق بالمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 5 – 12

3- فايلر يطلب التعاقد مع نجم منتخب مصر:

خرج ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي من حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر، بسبب تواضع مستوي اللاعب خلال ظهوره في المباراة الأخيرة مع الأحمر أمام بني سويف.

وكان لاعب سموحة السابق بعيداً عن الصورة تماماً خلال المباريات السابقة، إلى أن أشركة فايلر أمام بني سويف، ويبدو أن السويسري غير مقتنع بآدائه.

وطلب "فايلر" من مسئولي النادي الأهلي ضم المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

4- نجم الأهلي يثور ضد رينيه فايلر:

أعرب المهاجم الشاب صلاح محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن غضبه الشديد من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بسبب عدم منحه فرصة المشارة في مباراة الفريق الأخيرة ضد بني سويف في كأس مصر.

وظهرت علامات الغضب على وجه صلاح محسن عقب مباراة بني سويف، ولكن تدخلأحد.أعضاء الجهاز الفني للفريق وإحتوى ثورة اللاعب.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم:

5- موعد استلام الأهلي ستاد السلام:

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن موعد الاستلام الفعلي لملعب السلام، ومدى التوسعات التي ستلاحقه عقب الحصول عليه يحق انتفاع.

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الملعب سيتم إستلامه بصفة رسمية بعد مرور شهر من الآن تقريبًا، وسيتم الإشراف عليه من قبل شركة خاصة سيتم التعاقد معها".

وأضاف المصدر: "هناك مباريات متفق خوضها على السلام بالفترة الحالية لبعض الأندية الأخرى، لذلك لا يمكننا إلغاء كل هذا، وعلينا إحترام كل ما تم الاتفاق عليه، وفور الانتهاء منها يتم إستلامه بصورة نهائية".

وتابع المصدر: "من الوارد إغلاق الملعب فور إستلامه لبعض الوقت، حتى يتم تجهيزه وسيتم وضع شعار النادي بكل جنبات الملعب، مع تغير بعض الكراسي برمز الشعار".

6- فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الهلال السوداني

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار لاعب الفريق داخل تشكيلته الأساسية لمواجهة الهلال السوداني، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المُنتظر أن يستمر المالي إليو ديانج في وسط ملعب الفريق، أمام الهلال السوداني، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال مباراتي النجم الساحلي بدوري الأبطال وبني سويف بمسابقة كأس مصر، بالإضافة التدريب الختامي.

ويأتي قرار فايلر، من أجل تدعيم خط الوسط في ظل النقص العددي بيسبب غياب حمدي فتحي بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة، أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني، قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني :-

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الجمعة على ستاد السلام أمام نظيره الهلال السوداني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة – العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة بين سبورتس 1 مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني وبصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
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