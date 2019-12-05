السعودية ضد قطر، حيث حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رقما قياسيا في بطولة خليجي 24، بعد تحقيق الفوز على نظيره القطري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد "الوكرة" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، ليصطدم بنظيره البحريني في المباراة النهائية.



السعودية ضد قطر.. الأخضر السعودي يحطم رقم قياسي في خليجي 24

وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحقيق رقم قياسي بعد فوزه في مباراة اليوم، حيث وصل إلى فوزه الـ57 في تاريخ مشاكاته ببطولة خليجي24، وذلك بعدما خاض 110 مباراة في البطولة.



وحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركاته في البطولة، 57 فوز، بينما تلقى الخسارة في 27 مباراة، وسيطر التعادل على 26 مواجهة بينهما.



السعودية ضد قطر.. الأخضر السعودي يحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية

أشعل مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان، المباراة مبكرا، بإحرازه لهدف اللقاء الوحيد لصالح الأخضر السعودي، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، في ظل ارتكاب سعد الشيب، حارس مرمى العنابي لخطأ فادح، إثر خروجه من مرماه في محاولته الأمساك بالكرة ليباغته الحمدان برأسية رائعة سكنت الشباك بنجاح.



وحاول المنتخب القطري إدراك هدف التعادل طوال أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0، ليقود هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بلاده للمباراة النهائية، ضاربا موعدا مع نظيره البحريني.