Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية ضد قطر.. الأخضر السعودي يحطم رقم قياسي في خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
السعودية ضد قطر
السعودية ضد قطر
حسن شحاتة
Advertisements
السعودية ضد قطر، حيث حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رقما قياسيا في بطولة خليجي 24، بعد تحقيق الفوز على نظيره القطري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد "الوكرة" في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24، ليصطدم بنظيره البحريني في المباراة النهائية.

السعودية ضد قطر.. الأخضر السعودي يحطم رقم قياسي في خليجي 24
وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحقيق رقم قياسي بعد فوزه في مباراة اليوم، حيث وصل إلى فوزه الـ57 في تاريخ مشاكاته ببطولة خليجي24، وذلك بعدما خاض 110 مباراة في البطولة.

وحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركاته في البطولة، 57 فوز، بينما تلقى الخسارة في 27 مباراة، وسيطر التعادل على 26 مواجهة بينهما.

السعودية ضد قطر.. الأخضر السعودي يحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية
أشعل مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله الحمدان، المباراة مبكرا، بإحرازه لهدف اللقاء الوحيد لصالح الأخضر السعودي، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، في ظل ارتكاب سعد الشيب، حارس مرمى العنابي لخطأ فادح، إثر خروجه من مرماه في محاولته الأمساك بالكرة ليباغته الحمدان برأسية رائعة سكنت الشباك بنجاح.

وحاول المنتخب القطري إدراك هدف التعادل طوال أحداث المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0، ليقود هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بلاده للمباراة النهائية، ضاربا موعدا مع نظيره البحريني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة السعودية ضد قطر مباراة السعودية ضد قطر قطر السعودية وقطر السعودية ضد قطر اليوم السعودية ضد قطر السعودية أهداف مباراة السعودية ضد قطر

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 19 ساعة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي 24"

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة السعودية وقطر فى نصف نهائي "خليجي 24".. اعرف التردد والتشكيل المتوقع وموعد اللقاء

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر «خليجي 24» شاهد مباراة قطر ضد السعودية نقل حي مباشر Alkass One HD

موعد مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس 5/12/2019 في خليجي 24.. كيفية مشاهدة مباراة السعودية مجانا live online

يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر koooragoal رابط ماتش السعودية ksa hd جول للأخضر

كورة لايف Qatar today مشاهدة مباراة السعودية وقطر يلا شوت plus بث مباشر مباراة السعودية ضد قطر قناة الكأس المفتوحة مجانا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status