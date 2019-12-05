إدارة الفيوم تطالب باللعب على استاد المحافظة





يواصل الفريق الكروي الأول بنادي محافظة الفيوم للتدريبات الجماعية تدريباته استعدادا لمواجهة بني سويف باللقاء المقرر إقامته الاربعاء القادم بملعب استاد بنى سويف بالجولة الثامنة بدوري القسم الثاني.



فى سياق آخر قال الدكتور طارق السواح ، عضو مجلس ادارة الفيوم : النادي يبحث لعب مبارياته الفترة المقبلة على ملعب استاد الفيوم، ويسعى جاهدا في هذا الصدد خاصة وأن الفريق الكروي يواجه مضايقات أمنية خلال خوض مبارياته على ملعب الأسيوطي سبورت.



وأضاف عضو مجلس إدارة الفيوم بقوله : الأمن يمنع كل من يريد الذهاب لمؤازرة الفريق في مبارياته على ملعب الأسيوطي، رغم أنه من المفترض ملعب الفيوم، مشيرا إلى أن غالبية الفرق في دوري القسم الثاني تخوض مبارياتها بحضور جماهيري.



وإختتم عضو الإدارة مؤكدا على قيام إدارة النادى بمخاطبة استاد الفيوم ومديرية الأمن، من أجل العودة سريعا للعب على ملعب استاد الفيوم، حتى يكون الفريق قادرا على المنافسة.



كان قد فاز الفيوم على قد نجح فى تحقيق فوز على ضيفه المنيا بهدف نظيف أحرزه عمرو الفيومى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليحتل الترتيب العاشر برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع المنيا أيضًا.