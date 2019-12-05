5 عوامل ساهمت في عودة الإنتصارات لبلدية المحلة

عرف بلدية المحلة طريق الإنتصارات في المجموعة الثالثة وذلك بعد أن أبتعد الفريق عن الانتصارات في الجولات الأربعة الأولى من بداية المسابقة ولم يحصد الفريق سوي نقطتين من تعادلين وهزيمتين وأحتل المركز قبل الأخير في المجموعة.



والآن وبعد مرور ٧ جولات أصبح رصيد الفريق ١١ نقطة ويبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط وذلك بفضل بعض العوامل داخل منظومة نادي بلدية المحلة أدت لدخول الفريق إلى المنافسة بقوة ونسردها في التقرير التالي التالي :



1- حتمية التغيير.



كان ومن الضروري التغيير في الجهاز الفني وذلك بسبب عدم التوفيق الذي لازم كرم جابر المدير الفني لبلدية المحلة والذي تم التعاقد معه منذ بداية الموسم ولكنه لم يحالفة التوفيق في المباريات الأربعة التي خاضها مماأدي الي وجود رغبة من الطرفين سواء كرم جابر الذي تقدم بإستقالته وإحساس بمعاندة التوفيق له رغم توفير كل مقومات النجاح ورغبة من إدارة النادي من أجل إحداث شئ جديد يعود بالفريق مرة أخرى.



2- التعاقد مع رضا عبد العال



قام مجلس إدارة بلدية المحلة بالبحث عن مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلفا لكرم جابر ووجدت الإدارة ضالتها في أختيار رضا عبد العال مديرا فنيا للفريق والذي صاحبه موجه من الاستغراب في الوسط الرياضي المصري ولكن أثبت أن أختيار الإدارة لرضا كان اختيار موفق حيث يتمتع بالشخصية القوية وتعامله النفسي مع اللاعبين وإخراجهم من الحاله السيئة بسبب سوء النتائج. أستطاع عبد العال أن يحصد العلامة الكاملة من المباريات التي خاضها بالإضافة لإكتشاف بعض اللاعبين من قطاع الناشئين مثل أحمد معروف الذي دفع به في أخر مباراة وأحرز هدفين حصد بهم النقاط الثلاث.



3- إستمرار دعم مجلس إدارة النادي



مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي واصلوا دعم الفريق سواء ماديا أو معنويا ولم يتركوا الفريق حتى في وجود النتائج السلبية وواصوا جلساتهم مع اللاعبين وشرحوا لهم خطورة الموقف وحتى بعد أن تم إيقاف مستحقاتهم وبعد تولي عبدالعال المسئولية وطالب بصرف المستحقات تحفيزا للاعبين لم تبخل إدارة البلدية بذلك وقامت بصرف المستحقات للاعبين فورا.



4- دور اللاعبين وإحساسهم بالمسئولية



بدء اللاعبين الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وذلك بعد سوء النتائج ووجود الفريق في موقف محرج وعدم تقصير مجلس إدارة بلدية المحلة في حقوقهم وتولى إدارة فنية جديدة وعقدوا جلسات كثيرة مع بعضهم وكان التعامل النفسي من رضا عبد العال مع اللاعبين له الأثر الكبير في إخراج كل لاعب ما لديه من إمكانيات ودوافع حتى بدءت عجلة الانتصارات.



5- دور الجماهير ومساندتها



جماهير بلدية المحلة تعتبر من أعظم الجماهير التي تقابلها موجوده مع الفريق في الشدة قبل الفرحة واصلت دعمها للفريق وسافرت وراء الفريق مطروح وشجعتهم ولم يخرج مشجع عن النص رغم سوء النتائج وظلت تدعم اللاعبين وكيان النادي حتى بدءت عجلة الانتصارات تدور وصرح مصطفى الشامي المشرف العام على الكره بعد مباراة الأولمبي أن الفوز الحقيقي هو عودة ووقوف الجمهور مع الفريق.



بينما قال رضا عبد العال بعد مباراة مالية كفر الزيات الذي كان فيها الفريق مهزوما بهدفين وعاد للفوز بثلاثية أن الفضل بعد ربنا للجمهور الذي ظل يؤازر ويشجع حتى النهاية وتحقيق الفوز.