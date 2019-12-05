الغرفة التجارية: مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدولة تشجع الآن على أي استثمار، لافتًا إلى أنهم قاموا لأول مرة بعمل قطاع للأمهات الرومي، مشيرًا إلى أنهم يعانوا من أزمة الإجراءات.



وأضاف "السيد"، خلال حواره مع برنامج "ممكن جدًا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، أنه لا يوجد مشكلة لديهم في قطاع الدواجن، لافتًا إلى أن المزارع العشوائية تمثل من 70 لـ 80%.



وكشف حقيقة حظر استيراد مجزئات الدواجن واللحوم، قائلًا: "ده كلام غير منطقي"، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يسمى منع الاستيراد بحسب الاتفاقيات الدولية، متابعًا: "ولكن داخليًا مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن".

