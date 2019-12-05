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الأوليمبي يواجه بيلا وفاركو يصطدم بالمنصورة في القسم الثاني

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:06 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعة مبارتان في إستكمال الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة للقسم الثاني (مجموعة بحرى)، وتختتم الجولة يوم الإثنين بلقاء الحمام مع أبو قير.

ومن المقرر أن يلتقي عصر الجمعة فريق الأوليمبي بقيادة أحمد الكأس مع فريق بيلا بقيادة أحمد قناوى.

ويدخل الأوليمبي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، حقق الفوز في مباراة وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل هدفين خلال الموسم الحالي، عن طريق عبد الله الرويني ونادى حسن وتلقى شباكه 5 أهداف،
وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفريق من بلدية المحلة بهدف نظيف .

بينما يحتل فريق بيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بعد التعادل في 3 مباريات وهزم في مثلها، ولم يحقق الفوز بأى مباراة حتى الآن، سجل الفريق هدفين عن طريق أحمد العباسي وهشام نيمار وتلقى شباكه 5 أهداف،
وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفريق من المنصورة بهدفين مقابل هدف.

- فاركو مع المنصورة

على استاد حرس الحدود يستضيف فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد، حيث يدخل فاركو المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها ولم يتلق أى هزيمة حتى الآن، سجل 8 أهداف عن طريق على بهيج 4 أهداف وهدف لكل من أحمد زغلول وهشام فتح الله ومحمود عبد الله وسكنت شباكه 3 أهداف.

ويدخل فريق المنصورة اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط فاز في مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في مباراة، سجل لاعبيه 5 أهداف عن طريق أحمد هريسه هدفين وأحمد عبد العال وإبراهيم أسامة ومحمد نجاتي وتلقى شباكه 6 أهداف.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق فاركو مع فريق دكرنس بدون أهداف وحقق فريق المنصورة الفوز على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف.

و أقيمت 3 مباريات في الجولة السابعة شهدوا تسجيل 9 أهداف منهم هدفين في الشوط الأول ، 7 أهداف في الشوط الثاني.

تحقق الفوز في المباريات الثلاثة، وتم احتساب ركلتي جزاء وثم أهدارهما عن طريق بلال جمال لاعب الرجاء في مباراة غزل المحلة ، مجدى دونجا لاعب المالية في مباراة بلدية المحلة.

تلقى أحمد ساري الهزيمة مرتين من فريق غزل المحلة في أسبوع واحد، مع فريق دمنهور ومع فريق الرجاء.

أهداف مباريات الأسبوع السابع

فاز فريق دمنهور على فريق دكرنس بهدفين عمار شرف الدين وأحمد العوضي،
وفاز فريق غزل المحلة على فريق الرجاء بهدفين أشرف السيد و خالد رسلان،
وحقق فريق بلدية المحلة الفوز خارج ملعبة على فريق المالية بثلاثة أهداف مقابل، هدفين، سجل أهداف البلدية أحمد هندواى و أحمد معروف وعمرو مصطفى وسجل أحمد البيلى هدفين المالية.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 14 نقطة
2- دمنهور 14 نقطة
3- فاركو 12 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 7 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية نقطتين

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