Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت YALLA arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون مباشر كورة لايف bein SPORT كورة ستار PLUS رابط ماتش ارسنال YallaKora

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ارسنال
مشاهدة مباراة ارسنال
Advertisements
الان مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون مباشر اون لاين في اطار منافسات الدوري الانجليزي.

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

معرفة موعد مباراة ارسنال وبرايتون اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : نوفل باشي
الساعة : 10:15 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:15 مساء بتوقيت السعودية

يستضيف فريق آرسنالنظيره برايتون، غدًا الخميس، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعد هذا اللقاء الثاني للفريق اللندني عقب إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يتولى حاليًا المدير الفني فريدي ليونبيرج المهمة الفنية بشكل مؤقت.

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

وفي المباراة الأولى لليونبيرج تعثر آرسنال في الجولة الماضية أمام نورويتش سيتي، وتعادل معهم على أرضهم بهدفين لمثلهما.

ويتواجد فريق آرسنال بالمركز العاشر برصيد 19 نقطة وهو نفس رصيد شيفيلد يونايتد صاحب المركز التاسع، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الـ 16 بـ 15 نقطة.

يستضيف فريق أرسنال اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر فريق برايتون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة المباراة.

ويدخل فريق أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق نوريتش سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويسعى فريق أرسنال اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نزيف النقاط الذي يلاحق الفريق.

بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس

كما يدخل فريق برايتون اللقاء اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة خاضها.

موقع فريق برايتون في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لا يعجب أنصاره لذلك يسعى اليوم لاستغلال عدم الاستقرار الفني الذي ضرب فريق أرسنال وحصد الثلاث نقاط اليوم وتحسين موقعه في جدول الترتيب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة رتيب الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

إصابة هازارد بالرباط الصليبي حقيقة أم خيال !

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ أقل من ساعتين

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 18 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status