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مدرب المالية يحفز لاعبيه بالاتصال بمدرب الخصم "فيديو"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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اجتمع مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات برئاسة جلال أبو عوف، بالجهاز الفني بقيادة أيمن مجدي ولاعبي الفريق، اليوم الخميس قبل إستئناف المران استعدادا لفريق بيلا في المباراة المقبلة بالجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

وتوعد مجلس الإدارة بتقديم كافة الدعم وتوفير متطلبات اللاعبين والجهاز الفني، وتم الإتفاق علي أن يعمل الجميع علي قلب رجل واحد وتحقيق أمل الإستمرار في الدوري هذا الموسم، واللعب ع الصعود الموسم المقبل.

وجدد مجلس الإدارة الثقة في المدير الفني وجهازه المعاون، وطالب الجميع بالتركيز الفترة المقبلة لتحقيق الفوز والإنطلاق من بوابة بيلا في المباراة المقبلة، ومن جانبه أعتذر أيمن مجدي المدير الفني عن النتائج السلبية التي حققها الفريق الفترة الماضية، وعما بدر منه في اخر مباراة مع البلدية بعد إنتهاءها مع أحد جماهير الفريق، مشيرا إلي إنها لحظة غضب، وأكد علي أن الفترة المقبلة ستكون مختلفة.

وشهد الإجتماع مكالمة صوتية من رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة، الذي تواصل معه أيمن مجدي لتعليقه علي أداء لاعبيه، وذلك من أجل تحفيزهم، وسماع ما يقال عنهم من الفرق الأخري.

وأبدي عبدالعال برأيه في اللاعبين، وقال بأن نادي المالية يمتلك عناصر قوية متوقعا لهم مستقبل كبير، وأثني علي أداء اللاعبين في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة، مؤكدا علي أن أصعب مواجهة لفريقه هي المباراة الماضية مع مالية كفر الزيات، وأكمل بأن لو كتب له الصعود بالبلدية وكان مستمرا معهم، سيستعين ببعض اللاعبين من المالية.

وأختتم الاجتماع بقراءة الفاتحة وخاض الفريق المران وبدأ بعمليات إحماء خفيفة ثم الجري حول الملعب، ثم تقسيمهم مجموعات للتدريبات علي التمرير من لمسة واحدة تحت الضغط، وتم عمل تقسيمة ظهر بها أكثر من لاعب بشكل جيد.

ويحل مالية كفر الزيات في المركز الأخير للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني ويحل ضيفا علي بيلا يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة، وخسر من بلدية المحلة في المباراة الأخيرة بثلاثية مقابل هدفين.
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