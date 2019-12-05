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أنجي المقدم في ضيافة إنجي علي عبر أسرار النجوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:02 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الإعلامية انجي على صورتها مع الفنانة انجي المقدم على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأوضحت انجي علي أن الصورة تم إلتقاطها خلال حلقتها مع انجي المقدم في برنامجها اسرار النجوم الذى يذاع فى الراديو على محطة نجوم اف ام.
وتعرف إنجي علي بعلاقتها الجيد بنجوم الفن وهو ما اهلها الي النجاح فى مجال البرامج الفنية مثل برنامج يا مسهرني الذي كان يعرض على فضائية دريم، وعملت انجي في أكثر من قناة أمثال فضائية المحور، وفضائية النيل للمنوعات، واخيرا محطة راديو نجوم اف ام.
وعن إنجي المقدم هى من الفنانات التي قدمت عدد كبير من الأعمال الناجحة منها مسلسلات سيت كوم أحمد اتجوز منى الذي عرف الناس بها ومسلسل تحت الأرض ومسلسل حكايات بنات وآخر أعمالها مسلسل ولد الغلابة فى رمضان الماضى ومسلسل حكايات الشانزليزيه الذي يعرض حاليا على فضائية الاون أي.
أنجي المقدم في ضيافة إنجي علي عبر أسرار النجوم
أنجي المقدم في ضيافة إنجي علي عبر أسرار النجوم
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الكلمات المفتاحية

أنجي علي

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