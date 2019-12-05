Advertisements
Advertisements
Advertisements

غادر الممرض المستشفى وترك المفتاح مع أعقل مريض نفسي.. كوميديا سوداء في العباسية للصحة النفسية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير محمود
Advertisements
من المعروف أن المصابين بالمرض النفسي لايموتون بسبب مرضهم، وإنما ينتحرون بأنفسهم نتيجة لاضطربات نفسية كمرض الاكتئئاب الحاد او تناول الادوية الخاطئة، وبعد أن قام أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بعزل مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية في القضية رقم 201 على خلفية الإهمال الإداري الذي تسبب في وفاة أحدي عشر مريضا نفسيا يجلنا نبحث وراء اسباب تلك المشكلة وما يدفع المرضى للموت.

-واقعة من الإهمال تتسبب في موت مريض

وفي واقعة من الإهمال بمستشفي العباسية للامراض النفسية، توفي أحد المرضي داخل المستشفى كان محتجزا داخل عنبر يشرف عليه أحد المرضى، وتبين إصابته ‏بكدمات وتجمعات دموية في الوجه.‏

وتتبين من التحريات، أن المريض كان في حالة عدم اتزان وقليل الحركة ولا يقبل على ‏الطعام فقاموا بإبلاغ الطبيب المسؤول عن حالته فأمر بوقف العلاج النفسي المقرر ‏صرفه له وإعطاءه امبول "كينو وبايد" ولسوء حالته قرر الطبيب عدم إعطاءه العلاج ‏وبرر سبب وجود الكدمات والتجمعات الدموية في وجهه بأن المريض اعتاد النوم ‏على وجهه، وقال الممرض المشرف على العنبر في تحقيقات النيابة إنه ترك مفتاح ‏العنبر مع أعقل المرضى في المستشفى بعد تلقيه اتصال تليفوني بإصابة أبنه بحالة إعياء ‏شديد وتم نحرير محضرًا بالواقعة.‏

- أمراض نفسية تدفع صاحبها للانتحار

كما أعلن، أخصائى الطب النفسى وعلاج الإدمان الدكتور فادى صفوت، إن هناك عدد من الامراض النفسية تؤدي بصاحبها إلى الانتحار ومنها مرض الوسواس القهرى ينتج عنه أسباب عضوية ووراثية ونفسية، حيث المريض إلى الانتحار، ويمكن التعافى منه من خلال الأدوية والعلاجات السلوكية، وهو عبارة عن أفكار تراود الشخص بعضها منطقى والآخر غير منطقى وحتى يتخلص المريض من قلقه وضغوطه الناجمة عن تلك الأفكار التى تطرق على رأسه فيقوم باتباعها والانصياع لها بصورة متكررة، ما ينتج عنها تصرفات تثير غرابة المحيطين به.

وأضاف، الدكتور صفوت، أن سوء الحالة النفسية أشد خطرا من الأمراض العضوية، حيث أن من يسقط في فخ الإحباط والحزن الشديد والإكتئاب يفقد، تدريجيا، الرغبة في تناول الأدوية والطعام والإقبال على كل أشكال الحياة ويصير مائلًا إلى العزلة والتدخين والخمول، وكل هذه العوامل تفاقم أعراض الأمراض العضوية وتزيدها تعقيدا وقد تصل إلى حد التسبب في الموت المبكر.

وأوضح، صفوت، أن من الأسباب المحتملة لإزدياد خطر الموت المبكر، إفتقار المرضى بالحالة النفسية السلبية إلى اتباع أنماط حياة صحية، فيكثر في ما بينهم التدخين وتناول المشروبات الكحولية والإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة التمارين الرياضية، فهذا المرض يصيب الجسم كله،و يساهم في رفع نسبة التعرض لمرض القلب، ويخل بعمل جهاز المناعة، بالاضافة إلي الاصابة بالاكتئاب في إحداث تغيرات في نشاط الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في سرعة القلب ويفقد المريض حياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناو مرضى نفسين حتجز المريض النفسي العباسية السريا الصفراء

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 19 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ يوم

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

منذ حوالي 5 ساعات

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة ينقلب على نجمه ويطرده خارج الكامب نو.. وجوارديولا يستقبله!

منذ حوالي 5 ساعات

انفراجة في أزمة النقاز مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ يوم

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

منذ أقل من ساعتين

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. شرط وحيد لرحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

دواء قاتل .. "هيباتوفيرين" سم جديد يعالج به أطباء معهد الكبد مرضاهم (تحقيق بالمستندات)

عكاشة: المرض النفسي يشبه السكر والضغط والسرطان.. ولا يجب التوقف عن أخذ العلاج

"الصحة": خط مواجهة ظاهرة الانتحار وسيلة هامة لتسهيل علاج المريض النفسي (فيديو)

لأول مرة في مصر.. تقديم خدمات "الصيدله الإكلينيكية" داخل الصيدليات العامة(فيديو)

بعد تزايد حالات الانتحار.. "فرويز" يُطالب بضرورة التوعية بالوسواس القهري.. وطبيب نفسي: الاكتئاب المزمن ينتهي عادة بالموت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

09:07 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

ضربات الموت - ريال مدريد يفقد 3 نجوم أمام برشلونة

08:20 م

العروض تنهال على نجم ريال مدريد والنادي يحدد موقفه من رحيله

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status