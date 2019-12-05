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هلال الضبعة يهزم برج العرب ويتصدر مجموعتة بالقسم الثالث

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:58 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل نادي الهلال نتائجة الجيدة بالفوز علي برج العرب بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما في إفتتاح مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث.

ليرفع الهلال رصيدة للنقطة الحادية عشر ويتصدر المجموعة مؤقتا ويتوقف رصيد برج العرب عند نقطتين.

وتختتم مباريات الجولي يومي السبت والاحد بثلاث مباريات حيث يواجهة مركز شباب الحمام صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين فريق الحرية صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط ويسعي فريق شباب الحمام للفوز للهروب من قاع الجدول تحت قيادة جهازة الفني الجديد بقيادة الذي يخوض اولي مبارياتة مع شباب الحمام، بينما يسعي الحرية للفوز للإقتراب من أندية القمة.

وفي المباراة الثانيةوعلي ملعب مركز شباب مطروح يواجهة فريق مطروح صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط فريق الشرطة المطروحي صاحب المركز السابع برصيد 3 نقاط ويسعي الفريقين للفوز للإبتعاد عن قاع الجدول والهروب من شبح الهبوط.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء قمة بين شباب الضبعة صاحب ال9 نقاط فريق الجزيرة المتصدر للمجموعة حتي نهاية الجولة القادمة ويسعي شباب الضبعة للفوز وانتزاع صدارة المجموعة بينما يسعي الجزيرة لتجاوز هزيمتة وخروجة من مسابقة كأس مصر من دور ال32 بعد الهزيمة من المقاولون العرب بهدفين وتحقيق الفوز لمواصلة صدارتة للمجموعة.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:
1- الهلال 11 نقطة
2- الجزيرة 10 نقاط
3- شباب الضبعة 9 نقاط
4- المصري السلوم 8 نقاط
5- الحرية 5 نقاط
6- مطروح 4 نقاط
7- الشرطة 3 نقاط
8- م.شباب الحمام نقطتان
9- برج العرب نقطتان
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