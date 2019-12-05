بث مباشر beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون كول كورة NOW رابط ماتش ارسنال arsenal يوتيوب ستار HD اونلاين

يستضيف فريق أرسنال اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر فريق برايتون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.. وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة المباراة.





ويدخل فريق أرسنال اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة من 14 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق نوريتش سيتي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.





ويسعى فريق أرسنال اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نزيف النقاط الذي يلاحق الفريق.





بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم الخميس





كما يدخل فريق برايتون اللقاء اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 14 مباراة خاضها.





موقع فريق برايتون في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لا يعجب أنصاره لذلك يسعى اليوم لاستغلال عدم الاستقرار الفني الذي ضرب فريق أرسنال وحصد الثلاث نقاط اليوم وتحسين موقعه في جدول الترتيب.







